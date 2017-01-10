Рух транспорту відновили на трасі М-16 Одеса-Кучурган

“Відновлено рух транспорту на трасі М-16 Одеса-Кучурган.Станом на 14:00 10 січня продовжує діяти заборона для руху на автодорозі М-15 Одеса-Рені з 84 по 306 км”, — сказано в повідомленні.

Також, залишається обмеження в русі для великовагового транспорту на а/д М-13 Кіровоград — Платонове, км 157+216 — км 254+416.

Нагадаємо, до розчищення автодоріг в Україні залучено 1541 одиниці техніки.