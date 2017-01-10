Движение транспорта возобновили на трассе М-16 Одесса-Кучурган
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. По состоянию на 14:00 10 января восстановлено движение транспорта на трассе М-16 Одесса-Кучурган. В то же время, продолжает действовать запрет для движение на автодороге М-15 Одесса-Рени с 84 по 306 км. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Управления безопасности дорожного движения ДПД Национальной полиции Украины.
"Восстановлено движение транспорта на трассе М-16 Одесса-Кучурган. По состоянию на 14:00 10 января продолжает действовать запрет для движения на автодороге М-15 Одесса-Рени с 84 по 306 км", - сказано в сообщении.
Также, остается ограничение на передвижение для большегрузного транспорта на а/д М-13 Кировоград-Платоново, км 157+216 - км 254+416.
Напомним, в расчистке автодорог в Украине участвует 1541 единица техники.