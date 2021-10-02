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“Рух” обіграв “Маріуполь” у матчі-відкритті туру УПЛ

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Поєдинком у Маріуполі за участі однойменного клубу та “Руху” стартувала програма 10-го туру вітчизняної Прем’єр-ліги, передає УНН з посиланням на сайт приазовців.

Деталі

Вперед львів’яни вийшли всередині першого тайму. Кудрик невдало зреагував на постріл Климчука, відбивши м’яча перед собою, чим миттєво скористався Таллес. 1:0 — дебютний гол бразильця за “Рух”. До перерви “рухівці” збільшили свою перевагу до двох голів. Карасюк відібрав м’яча в центрі поля, а Климчук блискавкою промчався флангом і не відчувши спротиву від захисників вразив ворота “Маріуполя” — 2:0.

Цитата

“Ми дуже уважно готувались до „Маріуполя“. Це ігрова команда, у них дуже швидка лінія атаки. Вирішальну роль зіграли ігрова дисципліна, здатність терпіти та будь-який момент догравати до кінця. Таллес знав, що буде грати, але одразу його неможливо було використовувати у складі. Він не проходив основну підготовку з командою. Я би відзначив увесь колектив. Усі хлопці були заряджені лише на перемогу. Пауза у чемпіонаті дозволяє перевести подих та підготуватись до наступних матчів”, — сказав коуч переможців Кучук.

Доповнення

“Рух” з 11-ма балами йде 8-м, а “Маріуполь” останній (4).

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