Рух на Житомирській трасі буде ускладнений ще приблизно годину – поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Рух на Житомирські трасі ще не відновлений, приблизно годину ще буде ускладнений рух. Про це УНН повідомили в прес-служба патрульної поліції Києва.
"Ще не відновлений рух, на місці працює слідчо-оперативна група. Рух буде ускладнений ще приблизно годину", - повідомили у поліції.
Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода з постраждалими сталася на Житомирській трасі, під час якої автобус перегородив дорогу. Постраждали двоє людей.