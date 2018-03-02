Движение на Житомирской трассе будет затруднен еще примерно час - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Движение на Житомирские трассе еще не восстановлено, примерно час еще будет затруднено движение. Об этом УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.
"Пока не восстановлено движение на месте работает следственно-оперативная группа. Движение будет затруднено еще примерно час", - сообщили в полиции.
Напомним, дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими произошло на Житомирской трассе, во время которой автобус перегородил дорогу. Пострадали два человека.