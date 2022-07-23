Розвідка закликала жителів Енергодара надати координати військ рф
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. ГУР Міноборони України закликало жителів Енергодара Запорізької області надати координати російських військ та їхніх колаборантів, передає УНН.
Деталі
У розвідці закликали надати таку інформацію:
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- точне розташування пунктів дислокації та адреси проживання окупаційних військ (бажане геоприв’язування з координатами);
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- місця проживання керівного складу окупаційних військ (бажане геоприв’язування з координатами);
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- місця розташування та маршрути пересування військової техніки;
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- точні дані місцевих колаборантів, які перейшли на бік ворога (адреса проживання та знаходження, геоприв’язуваня з координатами, ПІБ, посади та місце праці до 24 лютого 2022 року та посади, займані зараз);
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- осіб, які “співчувають” окупантам та інших прибічників окупаційної влади.
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"Разом виженемо окупантів з рідної землі! Слава Україні!", - йдеться в повідомленні.
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