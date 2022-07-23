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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Розвідка закликала жителів Енергодара надати координати військ рф

Розвідка закликала жителів Енергодара надати координати військ рф

Київ • УНН

 • 148728 перегляди

КИЇВ. 23 липня. УНН. ГУР Міноборони України закликало жителів Енергодара Запорізької області надати координати російських військ та їхніх колаборантів, передає УНН.

Деталі 

У розвідці закликали надати таку інформацію:

  • точне розташування пунктів дислокації та адреси проживання окупаційних військ (бажане геоприв’язування з координатами);
  • місця проживання керівного складу окупаційних військ (бажане геоприв’язування з координатами);
  • місця розташування та маршрути пересування військової техніки;
  • точні дані місцевих колаборантів, які перейшли на бік ворога (адреса проживання та знаходження, геоприв’язуваня з координатами, ПІБ, посади та місце праці до 24 лютого 2022 року та посади, займані зараз);
  • осіб, які “співчувають” окупантам та інших прибічників окупаційної влади.

"Разом виженемо окупантів з рідної землі! Слава Україні!", - йдеться в повідомленні.

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