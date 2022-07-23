Разведка призвала жителей Энергодара предоставить координаты войск рф
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. ГУР Минобороны Украины призвало жителей Энергодара Запорожской области предоставить координаты российских войск и их коллаборантов, передает УНН.
Детали
В разведке призывали предоставить следующую информацию:
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- точное расположение пунктов дислокации и адреса проживания оккупационных войск (желательно геопривязка с координатами);
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- места жительства руководящего состава оккупационных войск (желательно геопривязка с координатами);
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- местоположения и маршруты передвижения военной техники;
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- точные данные местных коллаборантов, которые перешли на сторону врага (адрес проживания и нахождения, геопривязка с координатами, ФИО, должности и место работы до 24 февраля 2022 года и должности, занимаемые сейчас);
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- лиц, “сочувствующих” оккупантам и других сторонников оккупационных властей.
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"Вместе выгоним оккупантов из родной земли! Слава Украине!", - говорится в сообщении.
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