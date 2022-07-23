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Разведка призвала жителей Энергодара предоставить координаты войск рф

Разведка призвала жителей Энергодара предоставить координаты войск рф

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 июля. УНН. ГУР Минобороны Украины призвало жителей Энергодара Запорожской области предоставить координаты российских войск и их коллаборантов, передает УНН.

Детали

В разведке призывали предоставить следующую информацию:

  • точное расположение пунктов дислокации и адреса проживания оккупационных войск (желательно геопривязка с координатами);
  • места жительства руководящего состава оккупационных войск (желательно геопривязка с координатами);
  • местоположения и маршруты передвижения военной техники;
  • точные данные местных коллаборантов, которые перешли на сторону врага (адрес проживания и нахождения, геопривязка с координатами, ФИО, должности и место работы до 24 февраля 2022 года и должности, занимаемые сейчас);
  • лиц, “сочувствующих” оккупантам и других сторонников оккупационных властей.

"Вместе выгоним оккупантов из родной земли! Слава Украине!", - говорится в сообщении.

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