Розвідка: окупаційне командування продовжує створення "третьої лінії оборони"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Російське окупаційне командування посилює фортифікаційне обладнання передових позицій та продовжує створення так званої третьої лінії оборони. Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
“За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України командування російських окупаційних військ посилює фортифікаційне обладнання передових позицій та продовжує створення так званої третьої лінії оборони”, — сказав Гуцуляк.
При цьому, за його словами, російські окупаційні адміністрації зобов’язали місцеві сільськогосподарські підприємства та фермерські господарства забезпечувати підрозділи російських окупаційних військ, які залучаються до інженерних робіт, будівельним матеріалами, технікою, продовольством, та паливо-мастильним матеріалами.
“Крім того, за вказівкою окупаційних адміністрацій Російської Федерації, під виглядом ініціативи так званих громадських організацій здійснюється збір з населення тимчасово окупованих територій продуктів харчування для продовольчого забезпечення російських окупаційних військ”, — додав Гуцуляк.
Нагадаємо, минулої доби, через КПВВ в зоні АТО прослідувало 43,2 тисячі осіб та 5,5 тисячі транспортних засобів.