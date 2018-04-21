Разведка: оккупационное командование продолжает создание "третьей линии обороны"

“По информации Главного управления разведки Минобороны Украины командование российских оккупационных войск усиливает фортификационное оборудование передовых позиций и продолжает создание так называемой третьей линии обороны”, — сказал Гуцуляк.

При этом, по его словам, российские оккупационные администрации обязали местные сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства обеспечивать подразделения российских оккупационных войск, привлекаемые к инженерным работам, строительными материалами, техникой, продовольствием и горюче-смазочным материалами.

“Кроме того, по указанию оккупационных администраций Российской Федерации, под видом инициативы так называемых общественных организаций осуществляется сбор с населения временно оккупированных территорий продуктов питания для продовольственного обеспечения российских оккупационных войск”, — добавил Гуцуляк.

Напомним, за минувшие сутки, через КПВВ в зоне АТО проследовало 43,2 тысячи человек и 5,5 тысячи транспортных средств.