Розвідка: бойовики завтра проведуть антиукраїнські мітинги із залученням російського ТБ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Бойовики завтра – у день початку війни СРСР з Німеччиною, запланували провести на окупованих територіях антиукраїнські мітинги із залученням знімальних груп російських телеканалів. Про це сьогодні на брифінгу у Києві з посиланням на дані української розвідки повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“22 червня у великих містах тимчасово окупованих територій заплановано проведення примусових антиукраїнських мітингів за участю місцевого населення та військовослужбовців російських окупаційних військ”, — сказав Мотузяник.
В такий спосіб, зазначив він, окупаційна влада намагається перетворити чергову річницю початку “Великої вітчизняної війни” на т.зв. “день вшанування пам’яті жертв обстрілів Збройних Сил України”.
За словами Мотузяника, для підготовки пропагандистських матеріалів на тимчасово окуповані території Донецької і Луганської областей прибули кореспонденти та знімальні групи провідних російських ЗМІ.
Нагадаємо, російсько-терористичні угруповання з початку цієї доби продовжують обстріли позицій Об’єднаних сил зі стрілецької зброї.