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Розвідка: бойовики можуть вдатися до наступальних дій на Донбасі 19 грудня

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Бойовики у вівторок, 19 грудня, можуть вдатися до агресивних наступальних дій по усій лінії зіткнення району проведення АТО, а саме планують активізувати роботу своїх ДРГ на військових об’єктах ЗСУ, об’єктах енергетичної і транспортної інфраструктури, збільшити кількість провокативних обстрілів. Про це з посиланням на дані розвідки повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.

"За даними розвідки, 19 грудня, через заяву Міноборони РФ про намір відкликати російських офіцерів із Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК), противник може вдатися до агресивних наступальних дій по усій лінії зіткнення району проведення антитерористичної операції", - йдеться у повідомленні.

"Зокрема, ворог планує активізувати роботу своїх ДРГ на військових об’єктах Збройних Сил України, об’єктах енергетичної і транспортної інфраструктури, збільшити кількість провокативних обстрілів у бік наших позицій та житлових кварталів населених пунктів поблизу лінії розмежування", - додали у штабі.

Крім того, як зазначається, для обвинувачення сил АТО в порушені мінських домовленостей бойовики частіше обстрілюватимуть власні позиції із ствольної артилерії великого калібру, реактивних систем, танків та інших видів озброєння.

"Дані провокації спрямовані на обурення місцевого населення з метою негативного ставлення, а іноді і агресії в бік українських військ. Як правило агресор здебільшого активізує подібні провокації напередодні консультацій у "нормандському форматі" та засідання тристоронньої контактної групи у Мінську (20 грудня 2017 року), планових візитів представників ОБСЄ, Червоного хреста та ЗМІ для подальшої дискредитації України в очах міжнародної спільноти і безпідставного звинувачення в порушенні мінських угод", - вказали у штабі.

Нагадаємо, за минулу добу у зоні АТО загинули троє військовослужбовців.

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