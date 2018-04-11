"Розумні ракети Трампа" знищать всі докази застосування хімзброї в Сирії - МЗС РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Ракетний удар США по Сирії знищить усі докази застосування хімічної зброї. Про це у себе в Facebook заявила представник Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова, передає УНН.
"А інспекторів ОЗХЗ попередили, що зараз розумні ракети знищать всі докази застосування хімзброї на землі? Або вся задумка і полягає, щоб швидко замести сліди провокації ударами розумних ракет, і міжнародним інспекторам вже нічого було б шукати в якості доказів?" - заявила Захарова.
Також Захарова заявила, що "розумні ракети повинні летіти в бік терористів, а не законного уряду, який кілька років бореться з міжнародним тероризмом на своїй території".
Нагадаємо, Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пообіцяв нові ракетні удари по Сирії у відповідь на заяви Росії. РФ пообіцяла збивати всі ракети, випущені в Сирії.