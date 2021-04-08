Розтратили понад 1 млн грн зі столичного бюджету: посадовцям "Плеса" та підрядникам повідомили про підозру

Деталі

Слідством встановлено, що у березні 2020 року між КП "Плесо" та підрядною організацією за результатами процедури відкритих торгів укладено договір підряду на виконання робіт з капітального ремонту гідротехнічних споруд та розчистки струмка Сирець у Подільському та Шевченківському районах Києва.

У подальшому, попри те, що підрядними організаціями роботи в повному обсязі були не виконані, директорами товариств до актів приймання виконаних будівельних робіт внесено завідомо неправдиві відомості про їх виконання.

Надалі, заступник начальника відділу проектування та підготовки будівництва КП "Плесо" після безпідставного підписання вказаних документів інженером технічного нагляду цього ж відділу, достовірно знаючи про відсутність у повному обсязі фактично виконаних будівельних робіт, діючи в інтересах підрядних організацій, підписав указані первинні документи фінансово-господарської діяльності та передав їх на виконання.

За результатами проведення економічної експертизи встановлено, що указаними діями місцевому бюджету завдано збитків на суму понад 1 млн гривень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

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