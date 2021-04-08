Растратили более 1 млн грн из столичного бюджета: чиновникам "Плеса" и подрядчикам сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Должностным лицам КП "Плесо" и двум подрядчикам сообщили о подозрении по факту растраты и присвоения денежных средств в особо крупных размерах. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
Детали
Следствием установлено, что в марте 2020 года между КП "Плесо" и подрядной организацией по результатам процедуры открытых торгов заключен договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений и расчистке ручья Сырец в Подольском и Шевченковском районах Киева.
В дальнейшем, несмотря на то, что подрядными организациями работы в полном объеме не были выполнены, директорами обществ в акты приема выполненных строительных работ внесены заведомо ложные сведения об их выполнении.
В дальнейшем, заместитель начальника отдела проектирования и подготовки строительства КП "Плесо" после безосновательного подписания указанных документов инженером технического надзора этого же отдела, зная об отсутствии в полном объеме фактически выполненных строительных работ, действуя в интересах подрядных организаций, подписал указанные первичные документы финансово-хозяйственной деятельности и передал их на исполнение.
По результатам проведения экономической экспертизы установлено, что указанными действиями местному бюджету нанесен ущерб на сумму свыше 1 млн гривен.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
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