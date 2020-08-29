Розстріл автобуса під Харковом: суд розпочав обирати запобіжні заходи підозрюваним
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Київський районий суд міста Харків розпочав судове засідання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваним у нападі на автобус з активістами однієї із політичних сил. Вже обрали запобіжний захід одному із підозрюваних. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі прокуратури Харківської області.
“Зараз обирають запобіжні заходи підозрюваним. Наразі обрали запобіжний захід одному підозрюваному — тримання від вартою протягом 60 діб без застави. Всього запобіжні заходи мають обрати 14 підозрюваним”, — зазначили у прокуратурі.
Нагадаємо, 27 серпня на трасі Київ-Харків з автоматичної зброї розстріляли автобус з людьми.
Після нападу на автобус з активістами було введено план “Перехват” та операцію “Сирена”, в результаті було затримано 14 підозрюваних у нападі.
За інформацією УНН, в результаті нападу було четверо постраждалих: троє отримали поранення від пострілів з травматичної зброї (потерпілий 1968 року народження був госпіталізований з травмою плеча, потерпілий 1982 року народження — з травмою передпліччя, а потерпілий 1984 року народження — з травмою голені), крім того, ще один чоловік 1984 року народження був госпіталізований з закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку.