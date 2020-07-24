Розшифровка "чорних скриньок" збитого українського літака: у МЗС повідомили перші результати

"Вдячний всім партнерам, які допомогли наблизити цей момент. Чорні ящики від PS752 були успішно зчитані та розшифровані. Розшифровка підтвердила факт незаконного втручання в роботу літака. Ми чекаємо іранську сторону на перший раунд переговорів наступного тижня", - написав Єнін.



Нагадаємо, напередодні органи розслідування авіаційних інцидентів Франції та Канади попередньо проаналізували інформацію з обох бортових реєстраторів літака "Міжнародних авіаліній України", збитого Іраном на початку січня.



Як повідомляв УНН, переговори з делегацією Ірану щодо збитого пасажирського літака МАУ рейсу PS752 над Тегераном пройдуть у Києві 29-30 липня.