Розшифровка "чорних скриньок" збитого українського літака: у МЗС повідомили перші результати
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Розшифровка "чорних скриньок" зі збитого над Тегераном літака МАУ рейсу PS752 підтвердила той факт, що катастрофі сприяли зовнішні чинники. Про це написав у Twitter заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, передає УНН.
"Вдячний всім партнерам, які допомогли наблизити цей момент. Чорні ящики від PS752 були успішно зчитані та розшифровані. Розшифровка підтвердила факт незаконного втручання в роботу літака. Ми чекаємо іранську сторону на перший раунд переговорів наступного тижня", - написав Єнін.
Нагадаємо, напередодні органи розслідування авіаційних інцидентів Франції та Канади попередньо проаналізували інформацію з обох бортових реєстраторів літака "Міжнародних авіаліній України", збитого Іраном на початку січня.
Як повідомляв УНН, переговори з делегацією Ірану щодо збитого пасажирського літака МАУ рейсу PS752 над Тегераном пройдуть у Києві 29-30 липня.