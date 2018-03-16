Розробник "Новачка": ймовірно, що зараження Скрипаль отримав у барі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Один з розробників секретної отрути "Новачок" Віл Мірзаянов, за допомогою якого отруїли екс-полковника запасу ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію в інтерв'ю заявив, що зараження Скрипаль міг отримати в барі, передає УНН з посиланням на "Нову газету".
На питання, яка доза могла отруїти Скрипаля. Мірзаянов відповів, що явно не дуже висока.
"Яким чином вони отримали отруєння? Є версія, нібито в автомобілі, і нібито речовина могла бути на кермі або дверній ручці. Потім на цій машині Скрипаль поїхав в бар. Проблема цієї версії в тому, що якщо він торкнувся продукту, у нього відразу повинен був початися міоз і він би не міг вести машину. Більш ймовірно, що зараження він отримав в барі.
Можливо, там був розпорошений спрей. З "Новачком" не обов'язково направляти газ в обличчя, хоча такий спосіб гарантовано призведе до смерті. Досить непомітно розпорошити на відкриту ділянку," - розповів Мірзоянов.
Як повідомляв УНН, 4 березня екс-полковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені в непритомному стані з отруєнням невідомою речовиною на лавці в торговому центрі в британському місті Солсбері. Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що С.Скрипаля і його дочку отруїли нервово-паралітичним речовиною, розробленою в Росії.