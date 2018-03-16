Разработчик "Новичка": вероятно, что заражение Скрипаль получил в баре
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Один из разработчиков секретного яда “Новичок” Вил Мирзаянов, с помощью которого отравили экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в интервью заявил, что заражение Скрипаль мог получить в баре, передает УНН со ссылкой на “Новую газету”.
На вопрос, какая доза яда могла отравить Скрипалей. Мирзаянов ответил, что явно не очень высокая.
“Каким образом они получили отравление? Есть версия, будто бы в автомобиле, и будто бы вещество могло быть на руле или дверной ручке. Затем на этой машине Скрипаль поехал в бар. Проблема этой версии в том, что если он коснулся продукта, у него сразу должен был начаться миоз и он бы не мог вести машину. Более вероятно, что заражение он получил в баре.
Возможно, там был распылен спрей. С "Новичком" не обязательно направлять газ в лицо, хотя такой способ гарантированно приведет к смерти. Достаточно незаметно распылить на открытый участок,” — рассказал Мирзоянов.
Как сообщал УНН, 4 марта экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что С.Скрипаль и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.