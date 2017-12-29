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Розпочав роботу Єдиний інформаційно-довідковий центр Судової влади України

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. Відсьогодні розпочав свою роботу Єдиний інформаційно-довідковий центр Судової влади України. Про це повідомляє прес-служба Судової влади України, передає УНН.

Розпочав роботу Єдиний інформаційно-довідковий центр Судової влади України

“Відтепер, зателефонувавши за єдиним безкоштовним номером 0 800 501 492 можна отримати довідкову інформацію щодо адрес та контактних телефонів судових установ, що входять до складу Верховного Суду, розкладу роботи та розкладу прийому громадян; інформацію про стан розгляду судових справ; оперативне інформування учасників судового процесу про етапи руху справи; консультацію що до умов подання та реєстрації звернень та запитів до судових установ; інформацію про умови розрахунку судового збору та можливі способи його сплати; інформацію про перелік можливих державних та приватних установ, що надають правову (безкоштовну або на платній основі) допомогу в разі виникнення юридичних питань; можливість залишити своє побажання щодо покращення якості роботи судових установ”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на сьогодні єдиний контакт-центр надає громадянам можливість отримати інформацію телефоном.

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При цьому найближчим часом планується розширення переліку засобів онлайн-комунікації із запитувачами шляхом використання мобільних додатків миттєвих повідомлень, а також автоматичних систем самообслуговування.

Одним із основних завдань роботи єдиного інформаційно-довідкового центру Судової влади України є забезпечення можливості отримати якісну та оперативну інформацію з єдиного централізованого інформаційного джерела (центру).

Отримати консультацію фахівців Єдиного інформаційно довідкового центру Судової влади України можливо: у понеділок—четвер, з 9:00 до 18:00. У п’ятницю — з 9:00 до 16:45.

Інформація в автоматичному режимі надається центром цілодобово.

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