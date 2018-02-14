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Розмову Порошенка і Путіна оприлюднили, щоб не дати Саакашвілі приводу для інсинуацій - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. Те, що розмова між президентом Росії Володимиром Путіним і президентом України Петром Порошенко відбулась у день повернення до Польщі в рамках реадмісії екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі — збіг, а сам факт переговорів було оприлюднено, щоб не дати Саакашвілі приводу для інсинуацій. Про це пише видання “Комерсант”, посилаючись на джерела в Києві, передає УНН.

За словами інформованих співрозмовників видання, телефонна розмова президентів Росії і України відбулась 12 лютого після 22-ї години і тривала 20 хвилин.

“Те, що президент України вирішив поговорити з президентом Росії в день повернення до Польщі в рамках реадмісії екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі, — збіг”, — повідомили там.

“Йшлося про обмін заручниками, а не про долю пана Саакашвілі. Якби йшлося про нього, його б відправили до Грузії або в Росію. Сам факт розмови був оприлюднений ще й для того, щоб не дати Михайлу Саакашвілі приводу для інсинуацій”, — додали джерела.

Як повідомляв УНН, у Кремлі розповіли, що президент Росії Володимир Путін і президент України Петро Порошенко провели телефонні переговори 12 лютого за ініціативою української сторони.

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