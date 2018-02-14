Разговор Порошенко и Путина обнародовали, чтобы не дать Саакашвили повода для инсинуаций - СМИ

По словам информированных собеседников издания, телефонный разговор президентов России и Украины состоялась 12 февраля после 22 часов и продолжалась 20 минут.

"То, что президент Украины решил поговорить с президентом России в день возвращения в Польшу в рамках реадмиссии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, - совпадение", - сообщили там.

"Речь шла об обмене заложниками, а не о судьбе господина Саакашвили. Если бы речь шла о нем, его бы отправили в Грузию или в Россию. Сам факт разговора был обнародован еще и для того, чтобы не дать Михаилу Саакашвили повода для инсинуаций ", - добавили источники.

Как сообщал УНН, в Кремле рассказали, что президент России Владимир Путин и президент Украины Петр Порошенко провели телефонные переговоры 12 февраля по инициативе украинской стороны.