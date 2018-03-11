Розклад виступів українців на третій змагальний день Паралімпіади-2018

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КИЇВ. 12 березня. УНН. В рамках 3-го змагального дня Паралімпійських зимових ігор у Південній Кореї 12-го березня за нагороди від України поведуть боротьбу 13 українців, інформує УНН з посиланням на сайт турніру.

Наші спортсмени будуть представлені в двох видах спорту: лижних гонках і сноубордингу.

Єдиний представник від України на Іграх у сноубордингу 36-річний киянин Іван Ошаров розпочне виступи в кваліфікації о 3:30 (київський час).

У чоловічих лижних індивідуальних гонках (вільним стилем) протяжністю в 20 км у двох видах програм візьмуть участь Ігор Рептюх, Олександр Казік, Ярослав Решетинський, Віталій Лук'яненко, Олександр Махоткін і Анатолій Ковалевський.

Серед жінок боротьбу в індивідуальних перегонах поведуть Ольга Прилуцька, Оксана Шишкова, Юлія Батенкова-Бауман, Ірина Буй, Богдана Конащук і Людмиля Ляшенко.

Варто відзначити, що програма лижних гонок стартуватиме о 3:00 за київським часом.

Зауважимо, що дебют України в зимових видах спорту відбувся на VІІ зимових Паралімпійських іграх 1998 року в Нагано (Японія). Результатом стали 3 "золоті", 2 "срібні" та 4 "бронзові" медалі.

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