Розклад виступів українців на третій змагальний день Паралімпіади-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. В рамках 3-го змагального дня Паралімпійських зимових ігор у Південній Кореї 12-го березня за нагороди від України поведуть боротьбу 13 українців, інформує УНН з посиланням на сайт турніру.
Наші спортсмени будуть представлені в двох видах спорту: лижних гонках і сноубордингу.
Єдиний представник від України на Іграх у сноубордингу 36-річний киянин Іван Ошаров розпочне виступи в кваліфікації о 3:30 (київський час).
У чоловічих лижних індивідуальних гонках (вільним стилем) протяжністю в 20 км у двох видах програм візьмуть участь Ігор Рептюх, Олександр Казік, Ярослав Решетинський, Віталій Лук'яненко, Олександр Махоткін і Анатолій Ковалевський.
Серед жінок боротьбу в індивідуальних перегонах поведуть Ольга Прилуцька, Оксана Шишкова, Юлія Батенкова-Бауман, Ірина Буй, Богдана Конащук і Людмиля Ляшенко.
Варто відзначити, що програма лижних гонок стартуватиме о 3:00 за київським часом.
Зауважимо, що дебют України в зимових видах спорту відбувся на VІІ зимових Паралімпійських іграх 1998 року в Нагано (Японія). Результатом стали 3 "золоті", 2 "срібні" та 4 "бронзові" медалі.