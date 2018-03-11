Расписание выступлений украинцев на третий соревновательный день Паралимпиады-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В рамках 3-го соревновательного дня Паралимпийских зимних игр в Южной Корее 12-го марта за награды от Украины поведут борьбу 13 украинцев, информирует УНН со ссылкой на сайт турнира.
Наши спортсмены будут представлены в двух видах спорта: лыжных гонках и сноубординге.
Единственный представитель от Украины на Играх в сноубординге 36-летний киевлянин Иван Ошара начнет выступления в квалификации в 3:30 (киевское время).
В мужских лыжных индивидуальных гонках (свободным стилем) протяженностью в 20 км в двух видах программ примут участие Игорь Рептюх, Александр Казик, Ярослав Решетинский, Виталий Лукьяненко, Александр Махоткин и Анатолий Ковалевский.
Среди женщин борьбу в индивидуальной гонке поведут Ольга Прилуцкая, Оксана Шишкова, Юлия Батенкова-Бауман, Ирина Буй, Богдана Конащук и Людмила Ляшенко.
Стоит отметить, что программа лыжных гонок стартует в 3:00 по киевскому времени.
Заметим, что дебют Украины в зимних видах спорта состоялся на VII зимних Паралимпийских играх 1998 года в Нагано (Япония). Результатом стали 3 “золотые”, 2 “серебряные” и 4 “бронзовые” медали.