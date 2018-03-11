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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 40486 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 55159 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 58660 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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15:15 • 102381 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 93621 просмотра

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Расписание выступлений украинцев на третий соревновательный день Паралимпиады-2018

Киев  •  УНН

 • 11056 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. В рамках 3-го соревновательного дня Паралимпийских зимних игр в Южной Корее 12-го марта за награды от Украины поведут борьбу 13 украинцев, информирует УНН со ссылкой на сайт турнира.

Наши спортсмены будут представлены в двух видах спорта: лыжных гонках и сноубординге.

Единственный представитель от Украины на Играх в сноубординге 36-летний киевлянин Иван Ошара начнет выступления в квалификации в 3:30 (киевское время).

В мужских лыжных индивидуальных гонках (свободным стилем) протяженностью в 20 км в двух видах программ примут участие Игорь Рептюх, Александр Казик, Ярослав Решетинский, Виталий Лукьяненко, Александр Махоткин и Анатолий Ковалевский.

Среди женщин борьбу в индивидуальной гонке поведут Ольга Прилуцкая, Оксана Шишкова, Юлия Батенкова-Бауман, Ирина Буй, Богдана Конащук и Людмила Ляшенко.

Стоит отметить, что программа лыжных гонок стартует в 3:00 по киевскому времени.

Заметим, что дебют Украины в зимних видах спорта состоялся на VII зимних Паралимпийских играх 1998 года в Нагано (Япония). Результатом стали 3 “золотые”, 2 “серебряные” и 4 “бронзовые” медали.

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