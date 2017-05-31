Розклад руху тролейбусів маршруту № 7 змінять 31 травня

"У зв’язку з початком реконструкції шляхопроводу та необхідністю транспортування спецтехніки, що потребує відключення електропостачання контактної мережі 31 травня 2017 року вносяться зміни у графік роботи тролейбусів маршруту № 7", - йдеться у повідомленні.

Останні рейси з вул. Чорнобильської — о 22 год. 20 хв., о 22 год. 40 хв., о 22 год. 58 хв.

Від ст. м. “Шулявська” останні відправлення тролейбусів даного маршруту — о 21 год. 50 хв., о 22 год. 10 хв., о 22 год. 30 хв.

Як повідомляв УНН 31 травня, робота тролейбусів маршрутів №№ 7 та 93Н влітку зміниться.