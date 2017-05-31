Расписание движения троллейбусов маршрута № 7 изменят 31 мая

"В связи с началом реконструкции путепровода и необходимостью транспортировки спецтехники, требующей отключения электроснабжения контактной сети 31 мая 2017 года вносятся изменения в график работы троллейбусов маршрута № 7", - говорится в сообщении.

Последние рейсы с ул. Чернобыльской - в 22 час. 20 мин., в 22 час. 40 мин. и в 22 час. 58 мин.

От м. "Шулявская" последние отправления троллейбусов данного маршрута - в 21 час. 50 мин., в 22 час. 10 мин. и в 22 час. 30 мин.

Как сообщал УНН 31 мая, работа троллейбусов маршрутов №№ 7 и 93Н летом изменится.