Розгромна перемога: Фонсека на чолі “Роми” дебютував в Лізі Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Екстренер “Шахтаря” Пауло Фонсека на чолі “Роми” провів стартовий поєдинок у Лізі Європи, повідомляє УНН.
Римляни з перемоги стартували в груповій стадії над турецьким “Бешикташем” з рахунком 4:0.
У складі “Роми” голи забивали Джеко, Дзаньоло, Клюйверт, а також відбувся автогол від Жуніора.
Відзначимо, що ексфутбоілст “Дніпра” Нікола Калініч вийшов на поле тільки на 74 хвилині, а колишній футболіст “Шахтаря” Мхітарян просидів гру в запасі.
В іншій зустрічі квартету J австрійський “Вольфсбергер” з трансферною ціною більше, ніж в 20 разів меншим за “Вольфсбург”, розгромив німців — 4:0.
Нагадаємо, що “Рома” виграла першу зустріч на чолі Фонсеки в Серії А.