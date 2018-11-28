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Розгляд скарги на вирок Пукачу відклали

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Касаційний суд при Верховному суді відклав розгляд касації на вирок екс-генералу МВС Олексію Пкачу, якого засуджено до довічного ув’язнення за убивство журналіста Георгія Гонгадзе. Про це повідомив судовий розпорядник, передає УНН.

“Справу знято з розгляду на невизначений термін через те, що один із суддів колегії перебуває у відпустці”, — сказали у суді.

Варто зазначити, що потерпілого у справі Олексія Подольського не було заздалегідь поінфрмовано про обставини щодо судового засідання.

Як повідомляв УНН, Верховний Суд на 14 листопада призначив до розгляду справу за касаційними скаргами на рішення судів двох попередніх інстанцій щодо екс-генерала МВС Олексія Пукача, засудженого до довічного позбавлення волі за убивство журналіста Георгія Гонгадзе.

29 січня 2012 року Печерський районний суд Києва засудив Олексія Пукача до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

6 січня 2016 року Апеляційний суд Києва залишив без змін вирок Печерського районного суду, який засудив екс-начальника зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача до довічного позбавлення волі за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Пукача було етаповано з Лук’янівського СІЗО до Чортківської колонії на Тернопільщині.

Нагадаємо, журналіст Георгій Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. 2 листопада того ж року в лісі Київської області був виявлений обезголовлений труп, який, за висновками експертів, міг належати журналістові.

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