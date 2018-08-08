Розгляд клопотання про продовження арешту Савченко перенесли на 9 серпня
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Апеляційний суд Києва переніс на 9 серпня засідання з розгляду клопотання про продовження арешту народному депутату Надії Савченко, передає кореспондент УНН.
Засідання з розгляду клопотання про продовження арешту народному депутату Надії Савченко у Шевченківському суді перенесено на завтра на 15.00 у зв’язку з завершенням робочого дня.
Нагадуємо, що 15 травня 2018 року слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва задоволено клопотання про продовження строку тримання під вартою відносно Савченко, підозрюваної за ч.1 ст.109, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст.112, ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3 та ч.1 ст.263.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада України підтримала подання Генерального прокурора Юрія Луценка на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Надії Савченко.
Н.Савченко, коментуючи підозру Генерального прокурора в підготовці теракту, зазначила, що за "мрії не садять".