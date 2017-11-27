Розенко: з 1 грудня зросте розмір соціальної допомоги для людей з інвалідністю

“Хочу внести певну ясність по пенсіях та соціальних виплатах для людей з інвалідністю, бо багато хто плутає ці терміни. Ми посилили пенсійне забезпечення інвалідів і розмір пенсії інвалідам вже збільшений з 1 жовтня 2017 року. Тим, хто отримував 949 грн, пенсія зросла на 44% — до 1373 грн, іншим категоріям інвалідів підвищення відбулося в середньому на 11%", - цитує прес-служба віце-прем'єра.

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Він зазначив, що люди з інвалідністю отримують також соціальну допомогу, яка залежить, зокрема, від розміру прожиткового мінімуму.

“У зв’язку з тим, що з 1 грудня цього року відбудеться підвищення прожиткового мінімуму, зростуть і відповідні соціальні виплати людям з інвалідністю — це близько 10 видів виплат”, — пояснив Віце-прем’єр.

Розенко також зазначив, що з 1 грудня 2017 року для всіх категорій громадян відбудеться підвищення соціальних допомог, розмір яких залежить від розміру прожиткового мінімуму.

Як повідомляв УНН, 3 жовтня Рада ухвалила пенсійну реформу. Президент П.Порошенко підписав закон про пенсійну реформу 8 жовтня, а 11 жовтня він набув чинності.