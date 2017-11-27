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Розенко: с 1 декабря вырастет размер социальной помощи для людей с инвалидностью

Розенко: с 1 декабря вырастет размер социальной помощи для людей с инвалидностью

Киев  •  УНН

 • 51954 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. 1 декабря 2017 возрастет размер около 10 видов социальных выплат для людей с инвалидностью. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу вице-премьера.

"Хочу внести определенную ясность по пенсиям и социальным выплатам для людей с инвалидностью, потому многие путают эти сроки. Мы усилили пенсионное обеспечение инвалидов и размер пенсии инвалидам уже увеличен с 1 октября 2017 года. Тем, кто получал 949 грн, пенсия выросла на 44% - до 1373 грн, другим категориям инвалидов повышение произошло в среднем на 11%", - цитирует пресс-служба вице-премьера.

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Он отметил, что люди с инвалидностью получают также социальную помощь, которая зависит, в частности, от размера прожиточного минимума.

"В связи с тем, что с 1 декабря этого года произойдет повышение прожиточного минимума, вырастут и соответствующие социальные выплаты людям с инвалидностью - это около 10 видов выплат", - пояснил вице-премьер.

Розенко также отметил, что с 1 декабря 2017 для всех категорий граждан произойдет повышение социальных пособий, размер которых зависит от размера прожиточного минимума.

Как сообщал УНН, 3 октября Рада приняла пенсионную реформу . Президент П.Порошенко подписал закон о пенсионной реформе 8 октября, а 11 октября он вступил в силу .

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