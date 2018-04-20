В уряді повідомили, за яких умов підвищать ціни на газ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Підвищення ціни на газ не буде без затвердження чіткої і прозорої формули ціноутворення на газовому ринку. Про це в кулуарах парламенту заявиви віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко, передає кореспондент УНН.
"Говорити про підвищення ціни на газ є неприпустимо. Я переконаний, що жодного підвищення ціни на газ не буде, доки не буде затверджено абсолютно чітку і прозору формулу ціноутворення на газовому ринку. Це стосується наших громадян – всі повинні розуміти, як утворюється ціна на газ", - підкреслив П.Розенко.
Нагадаємо, спікер парламенту Андрій Парубій заявив, що у разі ухвалення Верховною Радою закону про Антикорупційний суд з урахуванням рекомендацій Венеційської комісії, на чому наполягали у Міжнародному валютному фонді, можна домовитися про поетапність або відтермінування підняття тарифів в Україні.