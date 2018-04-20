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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В правительстве сообщили, при каких условиях повысят цены на газ

Киев • УНН

 • 11638 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Повышение цены на газ не будет без утверждения четкой и прозрачной формулы ценообразования на газовом рынке. Об этом в кулуарах парламента заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает корреспондент УНН.

В правительстве сообщили, при каких условиях повысят цены на газ

"Говорить о повышении цены на газ недопустимо. Я убежден, что никакого повышения цены на газ не будет, пока не будет утвержден абсолютно четкую и прозрачную формулу ценообразования на газовом рынке. Это касается наших граждан - все должны понимать, как образуется цена на газ", - подчеркнул П.Розенко.

Напомним, спикер парламента Андрей Парубий заявил, что в случае принятия Верховной Радой закона о Антикоррупционном суду с учетом рекомендаций Венецианской комиссии, на чем настаивали в Международном валютном фонде, можно договориться о поэтапности или отсрочка повышения тарифов в Украине.

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