В правительстве сообщили, при каких условиях повысят цены на газ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Повышение цены на газ не будет без утверждения четкой и прозрачной формулы ценообразования на газовом рынке. Об этом в кулуарах парламента заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает корреспондент УНН.
"Говорить о повышении цены на газ недопустимо. Я убежден, что никакого повышения цены на газ не будет, пока не будет утвержден абсолютно четкую и прозрачную формулу ценообразования на газовом рынке. Это касается наших граждан - все должны понимать, как образуется цена на газ", - подчеркнул П.Розенко.
Напомним, спикер парламента Андрей Парубий заявил, что в случае принятия Верховной Радой закона о Антикоррупционном суду с учетом рекомендаций Венецианской комиссии, на чем настаивали в Международном валютном фонде, можно договориться о поэтапности или отсрочка повышения тарифов в Украине.