В правительстве сообщили, при каких условиях повысят цены на газ

"Говорить о повышении цены на газ недопустимо. Я убежден, что никакого повышения цены на газ не будет, пока не будет утвержден абсолютно четкую и прозрачную формулу ценообразования на газовом рынке. Это касается наших граждан - все должны понимать, как образуется цена на газ", - подчеркнул П.Розенко.

Напомним, спикер парламента Андрей Парубий заявил, что в случае принятия Верховной Радой закона о Антикоррупционном суду с учетом рекомендаций Венецианской комиссии, на чем настаивали в Международном валютном фонде, можно договориться о поэтапности или отсрочка повышения тарифов в Украине.