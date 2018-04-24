Розенко назвав кількість українців, які працюють за кордоном
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Станом на зараз від 3 до 6 мільйонів українців тимчасово або регулярно працюють за кордоном. Про це віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко повідомив журналістам у вівторок, передає УНН.
“З кінця 80-х — початку 90-х років на сьогоднішній день ми не маємо масового від’їзду українців за кордон, хоча чудово розуміємо, що в середньому від 3 до 6 мільйонів українців регулярно або тимчасово працюють на кордоном”, — повідомив Розенко.
Він відзначив, що в цілому лише біля 11% українців не пов’язують свого майбутнього з Україною. Більшість громадян хочуть і планують повернутися в Україну.
Як повідомляв УНН, за рік українські заробітчани переслали з Польщі майже 100 млрд гривень.