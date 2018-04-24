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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Розенко назвав кількість українців, які працюють за кордоном

Київ • УНН

 • 17808 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Станом на зараз від 3 до 6 мільйонів українців тимчасово або регулярно працюють за кордоном. Про це віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко повідомив журналістам у вівторок, передає УНН.

Розенко назвав кількість українців, які працюють за кордоном

“З кінця 80-х — початку 90-х років на сьогоднішній день ми не маємо масового від’їзду українців за кордон, хоча чудово розуміємо, що в середньому від 3 до 6 мільйонів українців регулярно або тимчасово працюють на кордоном”, — повідомив Розенко.

Він відзначив, що в цілому лише біля 11% українців не пов’язують свого майбутнього з Україною. Більшість громадян хочуть і планують повернутися в Україну.

Як повідомляв УНН, за рік українські заробітчани переслали з Польщі майже 100 млрд гривень.

Українські Національні Новини

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