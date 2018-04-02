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Розчарувався у житті: в Одесі молодий француз збирався стрибнути з мосту

Київ • УНН

 • 14529 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Молодик 1993 року народження з Франції намагався вчинити спробу самогубства в Одесі, стрибнувши з мосту. Про це повідомив начальник поліції Одеської області Дмитро Головін на своїй сторінці в Facebook, передає УНН

"Разом з гвардійцями та просто перехожими запобігли спробі самогубства. Хлопець-француз 1993 року народження збирався стрибнути з моста. Каже: "Розчарувався у житті", – написав Головін.

В результаті бесіди поліцейських з юнаком останній передумав чинити самогубство.

Нагадаємо, у Харківській області затримали поїзд після того, як на колії кинулась жінка. Машиніст потяга застосував екстрене гальмування, однак травмування жінки уникнути не вдалося. В результаті інциденту вона померла.

Також УНН повідомляв, що у Харкові студент-іноземець покінчив життя самогубством, вистрибнувши з 12-го поверху багатоповерхівки.

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