Розчарувався у житті: в Одесі молодий француз збирався стрибнути з мосту
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Молодик 1993 року народження з Франції намагався вчинити спробу самогубства в Одесі, стрибнувши з мосту. Про це повідомив начальник поліції Одеської області Дмитро Головін на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
"Разом з гвардійцями та просто перехожими запобігли спробі самогубства. Хлопець-француз 1993 року народження збирався стрибнути з моста. Каже: "Розчарувався у житті", – написав Головін.
В результаті бесіди поліцейських з юнаком останній передумав чинити самогубство.
Нагадаємо, у Харківській області затримали поїзд після того, як на колії кинулась жінка. Машиніст потяга застосував екстрене гальмування, однак травмування жінки уникнути не вдалося. В результаті інциденту вона померла.
Також УНН повідомляв, що у Харкові студент-іноземець покінчив життя самогубством, вистрибнувши з 12-го поверху багатоповерхівки.