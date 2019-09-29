Розбійний напад на Черкащині: із будинку підприємця викрали півмільйона
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. У Черкаській області скоєно розбійний напад. Двоє чоловіків в масках проникли в будинок місцевого підприємця, в якому знаходився лише його неповнолітній син, та погрожуючи хлопцю зброєю заволоділи коштами в сумі п’ятсот тисяч гривень, передає УНН із посиланням на повідомлення ГУ НП у Черкаській області.
“Сьогодні вранці до поліції Монастирищенського району надійшло повідомлення про розбійний напад. Двоє чоловіків в масках та печатках проникли в будинок місцевого підприємця, в якому знаходився лише його неповнолітній син, та погрожуючи хлопцю зброєю заволоділи коштами в сумі п’ятсот тисяч гривень”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомили у поліції, в дію було введено оперативний план “Сирена”. Поліцейські перекрили всі в’їзди і виїзди з міста, але зважаючи на те, що будинок потерпілих знаходився на околиці міста, поліцейські розуміли, що зловмисники спробують залишити територію міста, тікаючи в напрямку лісу, де в подальшому зможуть переховуватись.
Співробітниками батальйону поліції особливого призначення спільно з кінологами було організовано “прочісування” лісу на території району. В результаті пошукових заходів, на відстані близько чотирьох кілометрів від місця вчинення кримінального правопорушення поліцейські помітили двох чоловіків які бігли з лісосмуги до гаю. Оточивши периметр, спецпризначенні затримали одного із втікачів. Ним виявився раніше судимий за аналогічні злочини житель Уманського району. У затриманого поліцейські виявили пакет з грошима.
Слідчим відділенням Монастирищенського відділення поліції вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 187(Розбій) Кримінального кодексу України. Пошуки другого нападника тривають.