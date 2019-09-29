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Разбойное нападение в Черкасской области: с дома предпринимателя похитили полмиллиона

Киев • УНН

 • 22019 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. В Черкасской области совершено разбойное нападение. Двое мужчин в масках проникли в дом местного предпринимателя, в котором находился только его несовершеннолетний сын, и угрожая парню оружием завладели средствами в сумме пятьсот тысяч гривен, передает УНН со ссылкой на сообщение ГУ НП в Черкасской области.

Разбойное нападение в Черкасской области: с дома предпринимателя похитили полмиллиона

"Сегодня утром в полицию Монастирищенского района поступило сообщение о разбойном нападении. Двое мужчин в масках и печатях проникли в дом местного предпринимателя, в котором находился только его несовершеннолетний сын, и угрожая парню оружием завладели средствами в сумме пятьсот тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Как сообщили в полиции, в действие был введен оперативный план "Сирена". Полицейские перекрыли все въезды и выезды из города, но несмотря на то, что дом пострадавших находился на окраине города, полицейские понимали, что злоумышленники попытаются покинуть территорию города, убегая в направлении леса, где в дальнейшем смогут скрываться.

Сотрудниками батальона полиции особого назначения совместно с кинологами было организовано "прочесывание" леса на территории района. В результате поисковых мероприятий, на расстоянии около четырех километров от места совершения уголовного преступления полицейские заметили двух мужчин которые бежали из лесополосы в рощу. Окружив периметр, спецназ задержал одного из беглецов. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления житель Уманского района. У задержанного полицейские обнаружили пакет с деньгами.

Следственным отделением Монастирищенского отделения полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Поиски второго нападающего продолжаются.

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