Ростовський суд посилено охороняють під час відеодопиту В.Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Російські правоохоронні органи охороняють будівлю Ростовського обласного суду у РФ, де сьогодні у режимі відеоконференції зі Святошинським районним судом Києва допитують екс-президента Віктор Януковича у справі вбивств учасників Євромайдану, передає УНН з посиланням на 161.ru.
"На вулиці працюють правоохоронні органи. Співробітники ДПС регулюють рух, заторів поки немає", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, в Ростовському облсуді багатолюдно. Зала заповнена журналістами.
Як повідомляв УНН, Святошинський районний суд Києва вирішив допитати екс-президента Віктора Януковича та екс-командувача внутрішніх військ МВС Станіслава Шуляка у режимі відеоконференцзв’язку у межах кримінального провадження за обвинуваченням п’яти екс-беркутівців у розстрілі активістів Майдану.
Відеодопит був призначений на 25 листопада. Віктор Янукович з'явився для дачі свідчень через відеозв'язок до Ростовського суду у РФ.
Екс-беркутівців не було доставлено до суду. Виїзд з Лук'янівського СІЗО, де їх утримували, заблокували активісти.
Суд переніс засідання на 28 листопада. У "Правому секторі" повідомили, що наразі не збираються блокувати Святошинський райсуд.