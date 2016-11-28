Ростовский суд усиленно охраняют во время видеодопроса В.Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Российские правоохранительные органы охраняют здание Ростовского областного суда в РФ, где сегодня в режиме видеоконференции с Святошинского районного суда Киева допрашивают экс-президента Виктора Януковича в деле убийств участников Евромайдана, передает УНН со ссылкой на 161.ru.
"На улице работают правоохранительные органы. Сотрудники ДПС регулируют движение, пробок пока нет", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в Ростовском облсуде многолюдно. Зал заполнен журналистами.