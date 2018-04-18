Роскомнагляд може заблокувати Facebook
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Роскомнадзор може заблокувати соціальну мережу Facebook за підсумками перевірки в 2018 році, якщо не будуть локалізовані бази даних російських громадян на території РФ. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАРС.
“До кінця 2018 роки ми проведемо перевірку компанії, і є кілька пунктів, які повинні бути виконані: локалізація баз даних російських громадян на території Росії, видалення всієї забороненої інформації — а вони вже значно спізнюються за термінами — і дотримання інших законів. Якщо нічого з цього або що-небудь з цього не буде виконано, або російське держава не буде поінформовано про намір провести такі дії, то, очевидно, постане питання про блокування”, — повідомив глава Роскомнагляду Олександр Жаров.
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Чиновник також додав, що зустрічається з представниками соціальної мережі раз на півроку.
Раніше повідомлялося, що остання така зустріч з представниками Facebook відбулася в лютому 2018 року. На зустрічі, як розповідав Жаров, обговорювалися аспекти виконання вимог російського законодавства соціальною мережею, в тому числі локалізація баз даних на території РФ, видалення протиправного контенту відповідно до законодавства на всіх соціальних майданчиках, що входять в Facebook, і пояснення про видалення акаунтів російських користувачів.
Як повідомляв УНН, Роскомнагляд передав російським провайдерам адреси Telegram для блокування.
Таганський суд в п’ятницю задовольнив заяву Роскомнагляду про блокування доступу до месенджер на території Росії. Окремим пунктом зазначалося, що рішення підлягає негайному виконанню. Разом з тим суд постановив, що обмеження може бути знято в разі, якщо Telegram надасть ФСБ ключі для дешифрування повідомлень користувачів. Але представники Telegram неодноразово заявляли про об’єктивну неможливість виконати такі вимоги.
Засновник Telegram Павло Дуров заявив, що “конфіденційність не продається, а права людини не повинні бути поставлені під загрозу через страх або жадібність”.
Поки ж багатотисячна аудиторія соціальної мережі шукає шляхи обходу блокувань, встановлюючи VPN або спеціальні настройки проксі. Дуров повідомив, що в Telegram будуть використовуватися вбудовані методи обходу блокувань і звичайним користувачам особливих маніпуляцій, для того щоб залишатися в месенджері, не буде потрібно.
Дуров порадив не видаляти і не встановлювати заново Telegram при виникненні проблем із з’єднанням і завантажувати оновлення для додатка.