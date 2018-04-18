Роскомнагляд може заблокувати Facebook

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Роскомнадзор може заблокувати соціальну мережу Facebook за підсумками перевірки в 2018 році, якщо не будуть локалізовані бази даних російських громадян на території РФ. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАРС.