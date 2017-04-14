Російську вечірку перед "Євробаченням - 2017" скасували
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Організатори російської pre-party конкурсу “Євробачення-2017”, запланованої на 21 квітня, відмінили концерт, передає УНН з посиланням на РІА “Новости”.
“Захід Moscow Eurovision Party 2017, заплановане на 21 квітня 2017 року, скасовується у зв’язку з нестабільною політичною ситуацією і відсутністю офіційного рішення щодо участі російської делегації,” — йдеться в повідомленні на сайті.
Раніше організатори повідомляли, що на офіційній російській вечірці перед “Євробаченням” виступлять конкурсанти з дев’яти країн, а також спеціальні гості.
Передбачалося, що учасниця від Росії Юлія Самойлова виконає конкурсну пісню Flame is Burning і деякі інші. На початку квітня стало відомо, що продаж квитків припинили. Багато делегації почали повідомляти організаторів, що зможуть приїхати в Москву тільки в тому випадку, якщо Росія буде допущена до голосування (на конкурсі).
Як повідомляв УНН, СБУ заборонила в’їзд до України російській співачці Ю.Самойловій на три роки.
Після цього Росія відмовилася замінювати свого представника на конкурсі “Євробачення” в Києві, однак “Перший канал” підтвердив, що Ю.Самойлова візьме участь у Євробаченні у 2018 році.
Пізніше, Ю.Самойлова, яка не приїде на цьогорічне Євробачення до Києва, рада тому, що її кандидатуру підтвердили для участі в пісенному конкурсі в 2018 році.
Проте в EBU повідомили, що не виключають відсторонення Росії від участі в “Євробаченні — 2018”.