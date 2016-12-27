Російському реперу заборонили в’їзд до України на три роки
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Російському реперу, який виступає під псевдонімом L'One, заборонили в'їзд в Україну на три роки. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив нардеп Володимир Парасюк з посиланням на рішення Служби безпеки України, передає УНН.
“Громадянину Російської Федерації Горозії Левану Емзаровичу ("L’One“) винесено постанову про заборону в’їзду в Україну терміном на три роки”, — повідомив В.Парасюк.
Як повідомляв УНН, у СБУ спростували інформацію про можливе скасування дії “чорного списку” росіян на час Євробачення-2017.