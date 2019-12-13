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Російського журналіста не пустили в Україну

Російського журналіста не пустили в Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Прикордонники у аеропорту Бориспіль не пропустили російського журналіста на територію України. Таку інформацію в коментарі УНН підтвердив помічник Голови Державної прикордонної служби України – прессекретар Андрій Демченко.

"Можу підтвердити. Йому було відмовлено у в’їзді в Україну, зокрема через те, що під час перетину прикордонного контролю було встановлено, що він незаконно відвідував українські території, які є тимчасово окупованими", - сказав Демченко.

Він підкреслив, що прикордонна служба діє в межах чинного законодавства України, що регламентує перетин державного кордону.

"Якщо іноземцю відмовили у в’їзді в Україну, відповідно він міг до того порушити українське законодавство, в тому числі щодо відвідування чи перебування на тимчасово окупованих територіях, або ж не зміг підтвердити ціль своєї поїздки в Україну", - додав він.

Зазначимо, що за інформацією джерел, мова йде про Сергія Савіна, журналіста телеканалу "НТВ", якого занесено до бази сайту "Миротворець".

Як повідомлялося раніше в УНН, з вересня СБУ не пропустила до України майже 300 іноземців.

Українські Національні Новини

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