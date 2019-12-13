Російського журналіста не пустили в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Прикордонники у аеропорту Бориспіль не пропустили російського журналіста на територію України. Таку інформацію в коментарі УНН підтвердив помічник Голови Державної прикордонної служби України – прессекретар Андрій Демченко.
"Можу підтвердити. Йому було відмовлено у в’їзді в Україну, зокрема через те, що під час перетину прикордонного контролю було встановлено, що він незаконно відвідував українські території, які є тимчасово окупованими", - сказав Демченко.
Він підкреслив, що прикордонна служба діє в межах чинного законодавства України, що регламентує перетин державного кордону.
"Якщо іноземцю відмовили у в’їзді в Україну, відповідно він міг до того порушити українське законодавство, в тому числі щодо відвідування чи перебування на тимчасово окупованих територіях, або ж не зміг підтвердити ціль своєї поїздки в Україну", - додав він.
Зазначимо, що за інформацією джерел, мова йде про Сергія Савіна, журналіста телеканалу "НТВ", якого занесено до бази сайту "Миротворець".
Як повідомлялося раніше в УНН, з вересня СБУ не пропустила до України майже 300 іноземців.