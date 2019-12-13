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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 139719 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Российского журналиста не пустили в Украину

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 декабря. УНН. Пограничники в аэропорту Борисполь не пропустили российского журналиста на территорию Украины. Такую информацию в комментарии УНН подтвердил помощник главы Государственной пограничной службы Украины - пресс-секретарь Андрей Демченко.

"Могу подтвердить. Ему было отказано во въезде в Украину, в частности потому, что при пересечении пограничного контроля было установлено, что он незаконно посещал украинские территории, которые являются временно оккупированными", - сказал Демченко.

Он подчеркнул, что пограничная служба действует в рамках действующего законодательства Украины, регламентирующего пересечение государственной границы.

"Если иностранцу отказано во въезде в Украину, соответственно он мог к тому моменту нарушить украинское законодательство, в том числе о посещении или пребывания на временно оккупированных территориях, или не смог подтвердить цель своей поездки в Украину", - добавил он.

Отметим, что по информации источников, речь идет о Сергее Савине, журналисте телеканала "НТВ", занесенного в базу сайта "Миротворец".

Как сообщалось ранее в УНН, с сентября СБУ не пропустила в Украину почти 300 иностранцев.

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