Російського політтехнолога Ігоря Шувалова не пустили в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. В аеропорту “Бориспіль” прикордонники відмовили в пропуску російському політтехнологу Ігорю Шувалову, передає УНН.
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Як повідомили прикордонники, "громадянин РФ Ш. 1969 року народження летів в Україну авіарейсом з Дубая".
Під час паспортного контролю пасажирів літака співробітники Державної прикордонної служби України встановили, що відносно вказаної особи є доручення державних органів, яке забороняє йому в’їзд в Україну.
За наявною інформацією, ця особа раніше співпрацювала з одним з українських телеканалів та є російським політтехнологом.
Прикордонники відмовили йому в пропуску. Наразі його відправлено зворотним рейсом.
Як стало відомо УНН з власних джерел, йдеться про російського політтехнолога Ігоря Шувалова.
Нагадаємо
У травні 2018 року з України видворили російського політтехнолога, пов’язаного з телеканалом “Інтер”, Ігоря Шувалова.
Пізніше Шувалов подав позов до Окружного адміністративного суду Києва проти Державної міграційної служби через заборону в’їзду в Україну на 5 років.