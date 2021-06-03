Российского политтехнолога Игоря Шувалова не пустили в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. В аэропорту "Борисполь" пограничники отказали в пропуске российскому политтехнологу Игорю Шувалову, передает УНН.
Детали
Как сообщили пограничники, "гражданин РФ Ш. 1969 года летел в Украину авиарейсом из Дубая".
Во время паспортного контроля пассажиров самолета сотрудники Государственной пограничной службы Украины установили, что в отношении указанного лица есть поручение государственных органов, запрещающее ему въезд в Украину.
По имеющейся информации, этот человек ранее сотрудничала с одним из украинских телеканалов и является российским политтехнологом.
Пограничники отказали ему в пропуске. Сейчас он отправлен обратным рейсом.
Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о российском политтехнологе Игоре Шувалове.
Напомним
В мае 2018 году с Украины выдворили российского политтехнолога, связанного с телеканалом "Интер", Игоря Шувалова.
Позже Шувалов подал иск в Окружной административный суд Киева против Государственной миграционной службы из-за запрета въезда в Украину на 5 лет.