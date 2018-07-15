Російського актора Хабенського внесли до бази "Миротворця"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Російського актора Костянтина Хабенського внесли в базу даних сайту "Миротворець", передає УНН з посиланням на сайт.
"Свідоме порушення державного кордону України з метою проникнення в захоплений російськими окупантами Крим. Участь у пропагандистських заходах Росії", - йдеться в повідомленні "Миротворця".
Причиною внесення значиться факт, що актор в липні 2018 року брав участь у фестивалі "Червоні вітрила Артеку", який проходив на території окупованого півострова.
Нагадаємо, 11 липня прикордонники не пустили в Україну російського актора Макарського.