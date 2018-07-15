Российского актера Хабенского внесли в базу "Миротворца"

"Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захвачен русскими оккупантами Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях России", - говорится в сообщении "Миротворца".

Причиной внесения значится факт, что актер в июле 2018 участвовал в фестивале "Алые паруса Артека", который проходил на территории оккупированного полуострова.

Напомним, 11 июля пограничники не пустили в Украину российского актера Макарского.