Российского актера Хабенского внесли в базу "Миротворца"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Российского актера Константина Хабенского внесли в базу данных сайта "Миротворец", передает УНН со ссылкой на сайт.
"Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захвачен русскими оккупантами Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях России", - говорится в сообщении "Миротворца".
Причиной внесения значится факт, что актер в июле 2018 участвовал в фестивале "Алые паруса Артека", который проходил на территории оккупированного полуострова.
Напомним, 11 июля пограничники не пустили в Украину российского актера Макарского.