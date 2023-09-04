Російський вертоліт Ка-52 упав в Азовське море
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Російський вертоліт Ка-52 зазнав аварії в Азовському морі. За попередніми даними, двох пілотів врятували. Про це повідомляє Telegram-канал Baza з посиланням на джерела в рятувальних службах, передає УНН.
Цитата
“Гелікоптер упав вранці 1 вересня в акваторії Азовського моря, приблизно за 1,5 кілометра від берегової лінії. За попередньою версією, причиною падіння стали складні метеоумови — у районі був сильний туман”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на борту Ка-52 перебували два члени екіпажу. Їх евакуювали під час рятувальної операції.
Доповнення
17 серпня повідомлялося, що воїни 47-ї окремої механізованої бригади повідомили про збиття російського гелікоптера Ка-52 у районі Роботиного, що на Запорізькому напрямку.