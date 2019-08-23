Російський боксер погодився стати суперником Усика
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Російський боксер суперважкої вагової категорії Андрій Федосов дав згоду на проведення бою із екс-абсолютним чемпіоном важкої ваги Олександром Усиком, повідомляє УНН з посиланням на BoxingScene.
Ресурс повідомляє, що менш ніж через тиждень після того, як раніше відхилили пропозицію зустрітися з непереможним колишнім чемпіоном світу у важкій вазі Усиком, росіянин і його команда домовилися про умови бою.
Бій, який стане офіційним дебютом Усика в суперважкій вазі, відбудеться 12 жовтня, в прямому ефірі на стрімінговій-платформі DAZN з Wintrust Arena в Чикаго, штат Іллінойс.
Зазначимо, що 33-річний Федосов (34 бої, 31 виграш, 25 КО, 3 поразки), який зараз знаходиться в Каліфорнії, виграв сім разів поспіль після поразки в 7-му раунді нокаутом колишньому претендентові на титул Брайанту Дженнінгсу в квітні 2013 року.
Додамо, що Олімпійський золотий призер 2012 року з України повинен був зустрітися з колишнім претендентом на титул Карлосом Такамом, однак отримав травму - розірваний біцепс, і був змушений перенести дебют в новому дивізіоні.