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Російський боксер погодився стати суперником Усика

Російський боксер погодився стати суперником Усика

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Російський боксер суперважкої вагової категорії Андрій Федосов дав згоду на проведення бою із екс-абсолютним чемпіоном важкої ваги Олександром Усиком, повідомляє УНН з посиланням на BoxingScene.

Ресурс повідомляє, що менш ніж через тиждень після того, як раніше відхилили пропозицію зустрітися з непереможним колишнім чемпіоном світу у важкій вазі Усиком, росіянин і його команда домовилися про умови бою.

Бій, який стане офіційним дебютом Усика в суперважкій вазі, відбудеться 12 жовтня, в прямому ефірі на стрімінговій-платформі DAZN з Wintrust Arena в Чикаго, штат Іллінойс.

Зазначимо, що 33-річний Федосов (34 бої, 31 виграш, 25 КО, 3 поразки), який зараз знаходиться в Каліфорнії, виграв сім разів поспіль після поразки в 7-му раунді нокаутом колишньому претендентові на титул Брайанту Дженнінгсу в квітні 2013 року.

Додамо, що Олімпійський золотий призер 2012 року з України повинен був зустрітися з колишнім претендентом на титул Карлосом Такамом, однак отримав травму - розірваний біцепс, і був змушений перенести дебют в новому дивізіоні.

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