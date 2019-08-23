Российский боксер согласился стать соперником Усика
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Российский боксер супертяжелой весовой категории Андрей Федосов дал согласие на проведение боя с экс-абсолютным чемпионом тяжелого веса Александром Усиком, сообщает УНН со ссылкой на BoxingScene.
Ресурс сообщает, что менее чем через неделю после того, как ранее отклонили предложение встретиться с непобедимым бывшим чемпионом мира в тяжелом весе Усиком, россиянин и его команда договорились об условиях боя.
Бой, который станет официальным дебютом Усика в супертяжелом весе, состоится 12 октября, в прямом эфире стриминговий платформе DAZN с Wintrust Arena в Чикаго, штат Иллинойс.
Отметим, что 33-летний Федосов (34 боя, 31 выигрыш, 25 КО, 3 поражения), который сейчас находится в Калифорнии, выиграл семь раз подряд после поражения в 7-м раунде нокаутом бывшему претенденту на титул Брайанту Дженнингсу в апреле 2013 года.
Добавим, что Олимпийский золотой призер 2012 года в Украине должен был встретиться с бывшим претендентом на титул Карлосом Такамой, однако получил травму - разорванный бицепс, и был вынужден перенести дебют в новом дивизионе.